Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 20.07 – нещодавно до колишньої дружини Симоненка навідались злодії. Її житло на Печерську обчистили, тепер нещастя прийшло на вулицю і до нього. Нові часи диктують нові умови, сподіватися виграти вибори у 2019 році без соцмереж – марна справа. Ляшко знімає на відео все, що бачить. Тимошенко пече сирники для підписників, а Порошенко дня без Facebook прожити не може.

Також у випуску: Як льотчиця Надія Савченко рекламує себе у в’язниці. Чому Кернес намагається увіковічнити своє ім’я.