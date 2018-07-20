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Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів

Вєсті.UA 74 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 20.07 – нещодавно до колишньої дружини Симоненка навідались злодії. Її житло на Печерську обчистили, тепер нещастя прийшло на вулицю і до нього. Нові часи диктують нові умови, сподіватися виграти вибори у 2019 році без соцмереж – марна справа. Ляшко знімає на відео все, що бачить. Тимошенко пече сирники для підписників, а Порошенко дня без Facebook прожити не може.

Також у випуску:

Як льотчиця Надія Савченко рекламує себе у в’язниці.

Чому Кернес намагається увіковічнити своє ім’я.

Теги: Вєсті.UA Петро Симоненко Олег Ляшко Петро Порошенко Юлія Тимошенко Надія Савченко Геннадій Кернес
Джерело: 24 канал
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