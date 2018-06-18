Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 18.06 – Юрий Луценко с семьей отправился на "скромный" отдых в Италию. На этот раз Генпрокурор может сказать, что такая поездка по карману даже бедному украинцу. Ляшко постоянно влезает в скандалы ради популярности, но некоторые поступки имеют серьезное основание. Вывести Ляшко на чистую воду сложно, но на этот раз это удалось Сергею Лещенко и собакам.

Также в выпуске: Невозвращенный долг Газпрома между работниками Нафтогаза. Юлия Тимошенко и команда запрещают украинцам продавать нижнее белье.