Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
В свежем выпуске "Вести.UA" за 18.06 – Юрий Луценко с семьей отправился на "скромный" отдых в Италию. На этот раз Генпрокурор может сказать, что такая поездка по карману даже бедному украинцу. Ляшко постоянно влезает в скандалы ради популярности, но некоторые поступки имеют серьезное основание. Вывести Ляшко на чистую воду сложно, но на этот раз это удалось Сергею Лещенко и собакам.
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Источник: 24 канал
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