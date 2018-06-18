Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценко. Натравлені собаки Ляшка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 18.06 – Юрій Луценко з сім'єю відправився на "скромний" відпочинок до Італії. Цього разу Генпрокурор може сказати, що така поїздка по кишені навіть найбіднішому українцю. Ляшко постійно влізає у скандали заради популярності, але деякі вчинки мають серйозніше підґрунтя. Вивести Ляшка на чисту воду складно, але цього разу це вдалося Сергію Лещенку і собакам.

Також у випуску: Неповернутий борг Газпрому між працівниками Нафтогазу. Юлія Тимошенко і команда забороняють українцям продавати нижню білизну.