Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти

В свежем выпуске программы "Вєсті.UA" 1 апреля – после того, как на президентских выборах Ляшко обогнал даже Смешко, радикал решил изменить стратегию. И пошел по стопам Тимошенко, Луценко и Януковича. Кроме официальных символов власти существует по крайней мере один неофициальный. Это вертолетная площадка Януковича, которая сначала перекочевала к Порошенко, а теперь уже к Зеленскому.

Также в выпуске: Политическая смерть Бойко. Кто голосовал за Насирова.

Источник: 24 канал