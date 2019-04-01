Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
В свежем выпуске программы "Вєсті.UA" 1 апреля – после того, как на президентских выборах Ляшко обогнал даже Смешко, радикал решил изменить стратегию. И пошел по стопам Тимошенко, Луценко и Януковича. Кроме официальных символов власти существует по крайней мере один неофициальный. Это вертолетная площадка Януковича, которая сначала перекочевала к Порошенко, а теперь уже к Зеленскому.
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Источник: 24 канал
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