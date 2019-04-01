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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти

      Вести.UA 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вєсті.UA" 1 апреля – после того, как на президентских выборах Ляшко обогнал даже Смешко, радикал решил изменить стратегию. И пошел по стопам Тимошенко, Луценко и Януковича. Кроме официальных символов власти существует по крайней мере один неофициальный. Это вертолетная площадка Януковича, которая сначала перекочевала к Порошенко, а теперь уже к Зеленскому.

      Также в выпуске:

      Политическая смерть Бойко.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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