Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 квітня – після того, як на президентських перегонах Ляшка обігнав навіть Смешко, радикал вирішив змінити стратегію. І пішов по стопах Тимошенко, Луценка та Януковича. Окрім офіційних символів влади існує принаймні один неофіційний. Це вертолітний майданчик Януковича, який спочатку перекочував до Порошенка, а тепер вже до Зеленського.
Також у випуску:
Політична смерть Бойка.
Хто голосував за Насірова.
Джерело: 24 канал
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