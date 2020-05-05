Вести.UA: Что ждет Саакашвили. Тищенко постигло страшное наказание
В выпуске программы "Вести.UA" за 5 мая – Саакашвили уже вряд ли станет вице-премьером. Вероятно, у него будет другая должность, где он будет помогать работать правительству. Однако помогать – понятие очень широкое. Люди, готовые отдать полтысячи за чай, уже не будут ходить в скандальный "Велюр". Владельца ресторана, депутата Николая Тищенко, постигло страшное наказание от главы государства.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
"Опезежоповцы" решили пойти против карантина.
Как украинцы относятся к 9 мая.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 14:13 ФЛП и малообеспеченным семьям будут платить пособие на детей, оформить его можно онлайн
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
Предложения партнеров