Вєсті.UA: Що чекає на Саакашвілі. Тищенка спіткало страшне покарання
У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 травня – Саакашвілі вже навряд стане віцепрем'єром. Ймовірно, в нього буде інша посада, де він буде допомагати працювати уряду. Однак допомагати – поняття дуже широке. Люди, готові віддати півтисячі за чай, вже не ходитимуть у скандальний "Велюр". Власника ресторану, депутата Миколу Тищенка, спіткало страшне покарання від глави держави.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Опезежопці" вирішили піти проти карантину.
Як українці ставляться до 9 травня.
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