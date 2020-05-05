Вєсті.UA: Що чекає на Саакашвілі. Тищенка спіткало страшне покарання

У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 травня – Саакашвілі вже навряд стане віцепрем'єром. Ймовірно, в нього буде інша посада, де він буде допомагати працювати уряду. Однак допомагати – поняття дуже широке. Люди, готові віддати півтисячі за чай, вже не ходитимуть у скандальний "Велюр". Власника ресторану, депутата Миколу Тищенка, спіткало страшне покарання від глави держави.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Опезежопці" вирішили піти проти карантину. Як українці ставляться до 9 травня.