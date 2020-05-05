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      Вєсті.UA: Що чекає на Саакашвілі. Тищенка спіткало страшне покарання

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 травня – Саакашвілі вже навряд стане віцепрем'єром. Ймовірно, в нього буде інша посада, де він буде допомагати працювати уряду. Однак допомагати – поняття дуже широке. Люди, готові віддати півтисячі за чай, вже не ходитимуть у скандальний "Велюр". Власника ресторану, депутата Миколу Тищенка, спіткало страшне покарання від глави держави.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      "Опезежопці" вирішили піти проти карантину.

      Як українці ставляться до 9 травня.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Курйозні новини Міхеїл Саакашвілі Новини України Микола Тищенко Вєсті.UA
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