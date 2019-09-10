Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 сентября – Юрий Луценко уникальный генпрокурор. Чего только стоит история с его назначением и не менее выдающаяся по увольнению., которая длилась почти четыре месяца, и как оказалось, немало стоила бюджету. Реформа в "Укрзализныце" – это отказ от металлических подстаканников, заменив их на бумажную посуду.
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Источник: 24 канал
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