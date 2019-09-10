Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 вересня – Юрій Луценко унікальний генпрокурор. Чого тільки варта історія з його призначенням й не менш видатна із звільнення. Яка тривала майже чотири місяці, і як виявилося, чимало коштувала бюджету. Реформа в "Укразалізниці" – це відмова від металевих підстаканників, замінивши їх на паперовий посуд.
Також у випуску:
Де Єжов вчив англійську.
Нове життя для космонавтики.
Дивіться "Вєсті.UA" за 10 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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