Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 вересня – Юрій Луценко унікальний генпрокурор. Чого тільки варта історія з його призначенням й не менш видатна із звільнення. Яка тривала майже чотири місяці, і як виявилося, чимало коштувала бюджету. Реформа в "Укразалізниці" – це відмова від металевих підстаканників, замінивши їх на паперовий посуд.

Також у випуску: Де Єжов вчив англійську. Нове життя для космонавтики. Дивіться "Вєсті.UA" за 10 вересня 2019: