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      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"

      502 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 вересня – Юрій Луценко унікальний генпрокурор. Чого тільки варта історія з його призначенням й не менш видатна із звільнення. Яка тривала майже чотири місяці, і як виявилося, чимало коштувала бюджету. Реформа в "Укразалізниці" – це відмова від металевих підстаканників, замінивши їх на паперовий посуд.

      Також у випуску:

      Де Єжов вчив англійську.

      Нове життя для космонавтики.

      Дивіться "Вєсті.UA" за 10 вересня 2019:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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