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      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне

      59 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 8 октября – Порошенко и его БПП до сих пор мечтают пригласить в сообщники какого-то джокера заморского. А тут как раз появилась свежая кандидатура – Джим Керри, который нарисовал карикатуру с Зеленским. Суд таки арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского, правда не за коррупцию, а за конфликт на Житомирщине. Очевидно, что схема Аль Капоне сработала и с Пашинским.

      Также в выпуске:

      У одного фискала-неудачника нашли домик на миллионы.

      Гордон планировал острое интервью с Азаровым, но получилось поговорить только с голограммой на стуле.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 8 октября 2019 года:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Сергей Пашинский Новости политики Новости Украины Вести.UA Европейская солидарность Петр Порошенко
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