Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
В свежем выпуске "Вести.UA" за 8 октября – Порошенко и его БПП до сих пор мечтают пригласить в сообщники какого-то джокера заморского. А тут как раз появилась свежая кандидатура – Джим Керри, который нарисовал карикатуру с Зеленским. Суд таки арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского, правда не за коррупцию, а за конфликт на Житомирщине. Очевидно, что схема Аль Капоне сработала и с Пашинским.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 8 октября 2019 года:
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