Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне

В свежем выпуске "Вести.UA" за 8 октября – Порошенко и его БПП до сих пор мечтают пригласить в сообщники какого-то джокера заморского. А тут как раз появилась свежая кандидатура – Джим Керри, который нарисовал карикатуру с Зеленским. Суд таки арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского, правда не за коррупцию, а за конфликт на Житомирщине. Очевидно, что схема Аль Капоне сработала и с Пашинским.

Также в выпуске: У одного фискала-неудачника нашли домик на миллионы. Гордон планировал острое интервью с Азаровым, но получилось поговорить только с голограммой на стуле. Смотрите видео "Вести.UA" за 8 октября 2019 года: