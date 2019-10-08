Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня – Порошенко та його БПП досі мріє запросити в поплічники якогось джокера заморського. А тут якраз з'явилася свіжа кандидатура – Джим Керрі, який намалював карикатуру з Зеленським. Суд таки арештував екснардепа Сергія Пашинського, щоправда не за корупцію, а за конфлікт на Житомирщині. Очевидно, що схема Аль Капоне спрацювала і з Пашинським.
Також у випуску:
В одного фіскала-невдахи знайшли будиночок на мільйони.
Гордон планував гостре інтерв'ю з Азаровим, але вийшло поговорити лише з голограмою на стільці.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 8 жовтня 2019 року:
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