Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня – Порошенко та його БПП досі мріє запросити в поплічники якогось джокера заморського. А тут якраз з'явилася свіжа кандидатура – Джим Керрі, який намалював карикатуру з Зеленським. Суд таки арештував екснардепа Сергія Пашинського, щоправда не за корупцію, а за конфлікт на Житомирщині. Очевидно, що схема Аль Капоне спрацювала і з Пашинським.

Також у випуску: В одного фіскала-невдахи знайшли будиночок на мільйони. Гордон планував гостре інтерв'ю з Азаровим, але вийшло поговорити лише з голограмою на стільці. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 8 жовтня 2019 року: