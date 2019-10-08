21:07
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне

      287 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня – Порошенко та його БПП досі мріє запросити в поплічники якогось джокера заморського. А тут якраз з'явилася свіжа кандидатура – Джим Керрі, який намалював карикатуру з Зеленським. Суд таки арештував екснардепа Сергія Пашинського, щоправда не за корупцію, а за конфлікт на Житомирщині. Очевидно, що схема Аль Капоне спрацювала і з Пашинським.

      Також у випуску:

      В одного фіскала-невдахи знайшли будиночок на мільйони.

      Гордон планував гостре інтерв'ю з Азаровим, але вийшло поговорити лише з голограмою на стільці.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 8 жовтня 2019 року:

       

      blog_ava
      Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
      сьогодні
      25875
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Сергій Пашинський Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Європейська солідарність
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      сьогодні , 21:01 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 7
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      сьогодні , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Анна Брикова 1512
      Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      сьогодні , 18:01 Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      Інна Жолобович 1417
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 1351
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 1118
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук