Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 октября – у Порошенко много общего с Лениным. Вероятно, речь может идти о реинкарнации. Добкин лишился депутатского мандата и получил новую "профессию". Теперь он "диванный эксперт".
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Гончарук примерил другую профессию.
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