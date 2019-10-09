Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 октября – у Порошенко много общего с Лениным. Вероятно, речь может идти о реинкарнации. Добкин лишился депутатского мандата и получил новую "профессию". Теперь он "диванный эксперт".

Также в выпуске: "Безумного принтера" больше не будет? Гончарук примерил другую профессию.