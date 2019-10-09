Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 жовтня – Порошенко має забагато спільного з Леніним. Ймовірно, може йтися про реінкарнацію. Добкін позбувся депутатського мандату і отримав нову "професію". Тепер він "диванний експерт".
Також у випуску:
"Шаленого принтера" більше не буде?
Гончарук примірив іншу професію.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 9 жовтня 2019 року:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хіміїсьогодні , 21:25
-
Український клуб з нічиї стартував у Лізі чемпіонів, за суперників забив Фернандіньосьогодні , 20:48
-
Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленськогосьогодні , 20:30
Коментарі