Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 жовтня – Порошенко має забагато спільного з Леніним. Ймовірно, може йтися про реінкарнацію. Добкін позбувся депутатського мандату і отримав нову "професію". Тепер він "диванний експерт".

Також у випуску: "Шаленого принтера" більше не буде? Гончарук примірив іншу професію. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 9 жовтня 2019 року: