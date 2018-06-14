Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
В свежем выпуске "Вести.UA" за 14.06 – Порошенко-президент открытый. Любит когда с ним фоткаются обычные украинцы. Да и сам, то с Трампом фото наделает, то с лидерами Евросоюза. Но в этот раз лучше бы президенту в объектив не попадать. Всего неделя прошла с тех пор, как из-за конфликта с Гройсманом попросили покинуть правительство министра финансов Данилюка, но, оказалось, это еще не конец.
Также в выпуске:
"Бедные родственники" Петренко.
Медвежья услуга Розенблату.
Источник: 24 Канал
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