Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман

В свежем выпуске "Вести.UA" за 14.06 – Порошенко-президент открытый. Любит когда с ним фоткаются обычные украинцы. Да и сам, то с Трампом фото наделает, то с лидерами Евросоюза. Но в этот раз лучше бы президенту в объектив не попадать. Всего неделя прошла с тех пор, как из-за конфликта с Гройсманом попросили покинуть правительство министра финансов Данилюка, но, оказалось, это еще не конец.

Также в выпуске: "Бедные родственники" Петренко. Медвежья услуга Розенблату.