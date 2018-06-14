Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.06 – Порошенко президент відкритий. Любить коли з ним фоткаються звичайні українці. Та й сам то з Трампом фото наробить, то з лідерами Євросоюзу. Але цього разу краще б президенту в об'єктив не влазити. Лише тиждень минув відтоді, як через конфлікт із Гройсманом попросили покинути уряд міністра фінансів Данилюка, але, виявилося, це ще не кінець.

Також у випуску: "Бідні родичі" Петренка. Ведмежа послуга Розенблату.