Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 14.06 – Порошенко президент відкритий. Любить коли з ним фоткаються звичайні українці. Та й сам то з Трампом фото наробить, то з лідерами Євросоюзу. Але цього разу краще б президенту в об'єктив не влазити. Лише тиждень минув відтоді, як через конфлікт із Гройсманом попросили покинути уряд міністра фінансів Данилюка, але, виявилося, це ще не кінець.
Також у випуску:
"Бідні родичі" Петренка.
Ведмежа послуга Розенблату.
Джерело: 24 Канал
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