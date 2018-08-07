Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
В свежем выпуске "Вести.UA" за 07.08 – недавно Петр Порошенко исчез на неделю. И на его поиски уже отправились "шерлоки" с микрофонами и телекамерами. Олег Ляшко любит примерять разнообразные образы – борца с сепаратистами, пастуха, металлурга. Все перевоплощения были добровольными и временными, но на днях произошло нечто совершенно радикальное.
Также в выпуске:
Нетрадиционные заработки на президентскую кампанию от Ильи Кивы.
Нелегкий июль Холодницкого.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии