Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.08 – нещодавно Петро Порошенко зник на тиждень. І на його пошуки вже вирушили "шерлоки" з мікрофонами та телекамерами. Олег Ляшко любить приміряти різноманітні образи – борця з сепаратистами, пастуха, металурга. Всі перевтілення були добровільними і тимчасовими, але днями сталося щось геть радикальне.

Також у випуску: Нетрадиційні заробітки на президентську кампанію від Іллі Киви. Нелегкий липень Холодницького.