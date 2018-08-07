Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.08 – нещодавно Петро Порошенко зник на тиждень. І на його пошуки вже вирушили "шерлоки" з мікрофонами та телекамерами. Олег Ляшко любить приміряти різноманітні образи – борця з сепаратистами, пастуха, металурга. Всі перевтілення були добровільними і тимчасовими, але днями сталося щось геть радикальне.
Також у випуску:
Нетрадиційні заробітки на президентську кампанію від Іллі Киви.
Нелегкий липень Холодницького.
Джерело: 24 канал
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