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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко

      1019 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20 августа – Гройсману не повезло, ведь на парламентских выборах его партия не получила поддержки. И до местных выборов еще много, поэтому премьер решил сменить сферу деятельности. В последние дни в должности Луценко решил поделиться опытом и рассказать о том, как быть успешным генпрокурором. Жаль, что делиться нечем.

      Также в выпуске:

      Клименко и тюрьма.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 20 августа 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
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