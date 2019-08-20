Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20 августа – Гройсману не повезло, ведь на парламентских выборах его партия не получила поддержки. И до местных выборов еще много, поэтому премьер решил сменить сферу деятельности. В последние дни в должности Луценко решил поделиться опытом и рассказать о том, как быть успешным генпрокурором. Жаль, что делиться нечем.

Также в выпуске: Клименко и тюрьма. Смотрите видео "Вести.UA" за 20 августа 2019: