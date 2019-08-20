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      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка

      377 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 серпня – Гройсману не пощастило, адже на парламентських виборах його партія не отримала підтримки. Та й до місцевих виборів ще багато, тому прем'єр вирішив змінити сферу діяльності. В останні дні на посаді Луценко вирішив поділитися досвідом і розповісти про те, як бути успішним Генпрокурором. Шкода, що ділитися нема чим.

      Також у випуску:

      Клименко і в'язниця.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 20 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Гройсман Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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