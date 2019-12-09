Вести.UA: Хитрый план Луценко. "Нарик" возвращается

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 декабря – бывший генпрокурор Луценко посетил Китай. Говорят, что пока несколько Юриев Витальевичей сидят за решеткой, оригинал будет отдыхать на свободе. Решения украинских судов часто граничат со здравым смыслом. Недавно суд разрешил называть бизнесмена Петровского "Нариком".

Также в выпуске: "Мачо мэн" ДНР Пушилин. Смотрите полный выпуск программы "Вести. UA" за 9 декабря: