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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести.UA: Хитрый план Луценко. "Нарик" возвращается

      175 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 9 декабря – бывший генпрокурор Луценко посетил Китай. Говорят, что пока несколько Юриев Витальевичей сидят за решеткой, оригинал будет отдыхать на свободе. Решения украинских судов часто граничат со здравым смыслом. Недавно суд разрешил называть бизнесмена Петровского "Нариком".

      Также в выпуске: 

      "Мачо мэн" ДНР Пушилин.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести. UA" за 9 декабря:

       

       

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Вести.UA
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