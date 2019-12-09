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      Вєсті.UA: Хитрий план Луценка. "Нарік" повертається

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 9 грудня – колишній генпрокурор Луценко відвідав Китай. Подейкують, що поки кілька Юріїв Віталійовичів сидітимуть за ґратами, оригінал відпочиватиме на волі. Рішення українських судів часто межують зі здоровим глуздом. Нещодавно суд дозволив називати бізнесмена Петровського "Наріком".

      Також у випуску: 

      "Мачо мен" ДНР Пушилін.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті. UA" за 9 грудня:

       

       

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко
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