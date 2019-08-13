Вести.UA: Эффектное общение Зеленского. Новое политическое шоу Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 августа – известна судьба таможенников, которых разнес Владимир Зеленский – никто из них не уволился. А согласно законодательству, президент Украины сам уволить их не может. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой".

Также в выпуске: Медведчук из народа делает стадо свиней. Готовы ли украинцы ехать на заработки. Смотрите видео "Вести.UA" за 13 августа 2019: