Вести.UA: Эффектное общение Зеленского. Новое политическое шоу Порошенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 августа – известна судьба таможенников, которых разнес Владимир Зеленский – никто из них не уволился. А согласно законодательству, президент Украины сам уволить их не может. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой".
Также в выпуске:
Медведчук из народа делает стадо свиней.
Готовы ли украинцы ехать на заработки.
Смотрите видео "Вести.UA" за 13 августа 2019:
Источник: 24 канал
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