Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 серпня – відома доля митників, яких розніс Володимир Зеленський – ніхто з них не звільнився. А відповідно до законодавства, Президент України сам звільнити їх не може. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив про готовність пройти поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Також у випуску: Медведчук з народу робить стадо свиней. Чи готові українці їхати на заробітки. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 13 серпня 2019: