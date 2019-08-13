Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 серпня – відома доля митників, яких розніс Володимир Зеленський – ніхто з них не звільнився. А відповідно до законодавства, Президент України сам звільнити їх не може. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив про готовність пройти поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий".
Також у випуску:
Медведчук з народу робить стадо свиней.
Чи готові українці їхати на заробітки.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 13 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі