Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.U" за 23 января – число 13 считается несчастливым и многие стараются его обходить. Но не в украинском ЦИК: там спокойно зарегистрировали 13-го кандидата, который выбрал этот номер не случайно. Пока Ирина Луценко исчезла и не участвует в парламентских голосованиях, пан генпрокурор расщедрился на пятичасовое интервью, во время которого наговорил ну очень много.

Также в выпуске: Когда украинцы начнут жить лучше: обещание от Порошенко. Лексика Червоненко: как благодаря воспитанию достичь политических вершин.