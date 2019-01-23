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      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко

      Вести.UA 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.U" за 23 января – число 13 считается несчастливым и многие стараются его обходить. Но не в украинском ЦИК: там спокойно зарегистрировали 13-го кандидата, который выбрал этот номер не случайно. Пока Ирина Луценко исчезла и не участвует в парламентских голосованиях, пан генпрокурор расщедрился на пятичасовое интервью, во время которого наговорил ну очень много.

      Также в выпуске:

      Когда украинцы начнут жить лучше: обещание от Порошенко.

      Лексика Червоненко: как благодаря воспитанию достичь политических вершин.

      Теги: Юрий Луценко Юрий Бойко Новости Украины Вести.UA
      Источник: 24 канал
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