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      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка

      Вєсті.UA 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 23 січня – число 13 вважається нещасливим і багато хто намагається його оминати. Та не в українському ЦВК: там спокійно зареєстрували 13-го кандидата, який обрав цей номер не випадково. Доки Ірина Луценко десь зникла і не бере участі у парламентських голосуваннях, пан генпрокурор розщедрився на п'ятигодинне інтерв'ю, під час якого наговорив ну дуже багато.

      Також у випуску:

      Коли українці почнуть жити краще: обіцянка від Порошенка.

      Лексика Червоненка: як завдяки вихованню сягнути політичних вершин.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Бойко Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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