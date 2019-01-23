Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 23 січня – число 13 вважається нещасливим і багато хто намагається його оминати. Та не в українському ЦВК: там спокійно зареєстрували 13-го кандидата, який обрав цей номер не випадково. Доки Ірина Луценко десь зникла і не бере участі у парламентських голосуваннях, пан генпрокурор розщедрився на п'ятигодинне інтерв'ю, під час якого наговорив ну дуже багато.

Також у випуску: Коли українці почнуть жити краще: обіцянка від Порошенка. Лексика Червоненка: як завдяки вихованню сягнути політичних вершин.