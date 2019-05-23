Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 мая – Зеленский начал свою работу с чисток в Раде. Именно фамилия Луценко назвал первой. Но Витальевич не цепляется за должность, потому что ему безразлично быть генпрокурором или генеральным художником. За партию "Слуга народа" могут проголосовать 40% украинцев. Но 40 – это не 50, поэтому гарант собирает единомышленников. Среди них: Вакарчук и Тимошенко

Также в выпуске: Сколько украинцев поддерживают роспуск Рады.

Источник: 24 канал