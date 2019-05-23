23:03
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, сьогодні
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців

      Вєсті.UA 659 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 травня – Зеленський почав свою роботу з чисток у Раді. Саме прізвище Луценка він назвав перше. Але Віталійович не чіпляється за посаду, бо йому байдуже бути Генпрокурором чи генеральним художником. За партію "Слуга народу" можуть проголосувати 40% українців. Але 40 – це не 50, тому гарант збирає однодумців. Серед претендентів: Вакарчук та Тимошенко.

      Також у випуску:

      Скільки українців підтримують розпуск Ради.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 38 тисяч голосів
      сьогодні
      36577
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      сьогодні , 22:15 Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      1587
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      сьогодні , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 6399
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні , 21:30 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 1566
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      сьогодні , 21:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      Анастасія Можаровська 1090
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      сьогодні , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 1082
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук