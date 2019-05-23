Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 травня – Зеленський почав свою роботу з чисток у Раді. Саме прізвище Луценка він назвав перше. Але Віталійович не чіпляється за посаду, бо йому байдуже бути Генпрокурором чи генеральним художником. За партію "Слуга народу" можуть проголосувати 40% українців. Але 40 – це не 50, тому гарант збирає однодумців. Серед претендентів: Вакарчук та Тимошенко.
Також у випуску:
Скільки українців підтримують розпуск Ради.
Джерело: 24 канал
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