Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 травня – Зеленський почав свою роботу з чисток у Раді. Саме прізвище Луценка він назвав перше. Але Віталійович не чіпляється за посаду, бо йому байдуже бути Генпрокурором чи генеральним художником. За партію "Слуга народу" можуть проголосувати 40% українців. Але 40 – це не 50, тому гарант збирає однодумців. Серед претендентів: Вакарчук та Тимошенко.

Також у випуску: Скільки українців підтримують розпуск Ради.

Джерело: 24 канал