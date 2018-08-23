Вести.UA. Юрий Луценко-Поттер. Политический стриптиз от Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 23.08 – Юрий Луценко – украинский Гарри Поттер, правда у генпрокурора волшебные очки увеличивают просто фантастически, и это Луценко недавно доказал на брифинге относительно контрабанды на одесском рынке "7-й километр". 12,5 миллионов долларов – именно такую сумму получила Деми Мур более чем 20 лет назад за танцы в фильме"Стриптиз", но ее рекорд может превзойти Ляшко

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