Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 23.08 – Юрій Луценко – український Гаррі Поттер, щоправда в генпрокурора окуляри чарівні, збільшують просто фантастично, і це Луценко нещодавно довів на брифінгу щодо контрабанди на одеському ринку "7 кілометр". 12,5 мільйонів доларів – саме таку суму отримала Демі Мур більш ніж 20 років тому за танці у фільмі"Стриптиз", але її рекорд може перевершити Ляшко.

Також у випуску: В Росії зізнались:"Ведемо війну з Україною".