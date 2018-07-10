21:39
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко

Вести.UA 40 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.07 – украинские политики любят пиариться на различных праздниках. Супруги Луценко выгоняли злого духа на праздник Ивана Купала. Юрий хотел найти нечисть, которая от закона прячется. Чтобы стать президентом Олег Ляшко ищет методы поднять свой рейтинг до облаков. Теперь, вот, решил заняться поддержкой пчеловодства.

Также в выпуске:

Представитель партии Яценюка отличился громкими заявлениями против журналистов в Раде.

Главное не сколько ты зарабатываешь, а как быстро растут цены, и какие платежки придут в конце месяца.

 

 

 

Теги: Олег Ляшко Ирина Луценко Юрий Луценко Вести.UA
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
150
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
Ужасное ДТП в Кривом Роге: появилось видео с места аварии
 17 апреля , 11:59
Раз в год можно себе позволить, – невестка Порошенко об отдыхе на Мальдивах
 6 февраля , 10:50
В Украину идет настоящая зима: сначала ударят морозы, а потом повалит снег
 11 января , 00:59
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
 12 марта , 20:50
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
 31 марта , 19:11
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук