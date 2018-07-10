Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.07 – украинские политики любят пиариться на различных праздниках. Супруги Луценко выгоняли злого духа на праздник Ивана Купала. Юрий хотел найти нечисть, которая от закона прячется. Чтобы стать президентом Олег Ляшко ищет методы поднять свой рейтинг до облаков. Теперь, вот, решил заняться поддержкой пчеловодства.

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