Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.07 – українські політики люблять піаритись на різноманітних святах. Подружжя Луценків виганяли злого духа на свято Івана Купала. Юрій хотів знайти нечисть, яка від закону ховається. Щоби стати президентом Олег Ляшко шукає методи здійняти свій рейтинг до хмар. Тепер від вирішив зайнятися підтримкою бджільництва.

Також у випуску: Представник партії Яценюка відзначився гучними заявами проти журналістів у Раді. Головне не скільки ти заробляєш, а як швидко ростуть ціни, і які платіжки прийдуть наприкінці місяця.