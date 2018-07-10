22:01
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA

Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка

Вєсті.UA 134 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 10.07 – українські політики люблять піаритись на різноманітних святах. Подружжя Луценків виганяли злого духа на свято Івана Купала. Юрій хотів знайти нечисть, яка від закону ховається. Щоби стати президентом Олег Ляшко шукає методи здійняти свій рейтинг до хмар. Тепер від вирішив зайнятися підтримкою бджільництва.

Також у випуску:

Представник партії Яценюка відзначився гучними заявами проти журналістів у Раді.

Головне не скільки ти заробляєш, а як швидко ростуть ціни, і які платіжки прийдуть наприкінці місяця.

 

 

 

Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко Ірина Луценко Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
1950
На Кримському мості виникла нова серйозна проблема: у мережі показали фото
 23 квітня , 15:17
Величезні поклади золота знайшли на Закарпатті
18 січня , 18:16
Стало відомо, чому в Чорне море зайшли військові кораблі ВМС США та Великобританії
18 лютого , 07:27
Діапазон 4G в Україні значно розширили: де доступна послуга та як її підключити
1 липня , 18:02
Вєсті.UA. Таємний план Надії Савченко. Небезпечний "голос Донбасу"
 23 лютого , 22:57
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
 31 березня , 19:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук