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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?

      Вести.UA 192 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 апреля – дебаты всегда предусматривают наличие дискуссии хотя бы между двумя людьми. Но не у нас. Порошенко собрал стадион, однако инициатор дебатов так и не появился. В последнее время Гройсман очень осторожно высказывается в поддержку кандидатов. Что не удивительно, ведь в случае победы одного из них, ему очень нужно остаться в должности.

      Также в выпуске:

      Яценюк строит свою Китайскую стену.

      Паранойя Мосийчука.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Вести.UA Святослав Вакарчук Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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