Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 апреля – дебаты всегда предусматривают наличие дискуссии хотя бы между двумя людьми. Но не у нас. Порошенко собрал стадион, однако инициатор дебатов так и не появился. В последнее время Гройсман очень осторожно высказывается в поддержку кандидатов. Что не удивительно, ведь в случае победы одного из них, ему очень нужно остаться в должности.
Также в выпуске:
Яценюк строит свою Китайскую стену.
Паранойя Мосийчука.
Источник: 24 канал
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