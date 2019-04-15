Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 апреля – дебаты всегда предусматривают наличие дискуссии хотя бы между двумя людьми. Но не у нас. Порошенко собрал стадион, однако инициатор дебатов так и не появился. В последнее время Гройсман очень осторожно высказывается в поддержку кандидатов. Что не удивительно, ведь в случае победы одного из них, ему очень нужно остаться в должности.

Также в выпуске: Яценюк строит свою Китайскую стену. Паранойя Мосийчука.

Источник: 24 канал