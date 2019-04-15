Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 квітня – дебати завжди передбачають наявність дискусії хоча б між двома людьми. Але не в українських реаліях. Порошенко зібрав стадіон, проте ініціатор дебатів так і не з'явився. Останнім часом Гройсман дуже обережно висловлюється на підтримку кандидатів. Це й не дивно, адже у разі перемоги одного з них, йому конче потрібно залишитися на посаді.

Також у випуску: Яценюк будує свою Китайську стіну. Параноя Мосійчука.

Джерело: 24 канал