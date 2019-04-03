Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 апреля – негласное правило украинской власти – в любой непонятной ситуации обещай полиграф. Это слово, убежден Порошенко, имеет магическое влияние – сразу успокаивает людей, переключает их внимание и снижает градус напряжения. У Олега Ляшко телефонная грусть "какая-то идиотка с "плюсов" слила его номер, но он решил, что сам страдать не будет.

Также в выпуске: Медведчук и Бойко летают на Россию, а наказывают других. Вилкул идет на понижение.

Источник: 24 канал