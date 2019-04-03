21:14
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, сегодня
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко

      Вести.UA 155 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 апреля – негласное правило украинской власти – в любой непонятной ситуации обещай полиграф. Это слово, убежден Порошенко, имеет магическое влияние – сразу успокаивает людей, переключает их внимание и снижает градус напряжения. У Олега Ляшко телефонная грусть "какая-то идиотка с "плюсов" слила его номер, но он решил, что сам страдать не будет.

      Также в выпуске:

      Медведчук и Бойко летают на Россию, а наказывают других.

      Вилкул идет на понижение.

      blog_ava
      Сколько Юрий Тимошенко мог забрать голосов у Юлии Тимошенко
      сегодня
      5909
      Теги: Петр Порошенко Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      сегодня , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 972
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сегодня , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 4755
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сегодня , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 916
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      сегодня , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 1605
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сегодня , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1452
      Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
       4 сентября 2017 , 19:31
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
       1 апреля , 23:12
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
       27 марта , 23:42
      Вести.UA. Страстный способ игры в бутылочку от Тетерука и Кужель, Польша защитит украинцев
       6 ноября 2015 , 19:11
      Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
       29 марта 2018 , 21:52
      Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
       13 марта 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук