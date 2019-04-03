Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – негласне правило української влади - у будь-якій незрозумілій ситуації обіцяй поліграф. Це слово, переконаний Порошенко, має магічний вплив – одразу заспокоює людей, переключає їхню увагу та знижує градус напруги. У Олега Ляшка телефонна журба "якась ідіотка з "плюсів" злила його номер, але він вирішив, що сам страждати не буде.
Також у випуску:
Медведчук і Бойко літають на Росію, а карають інших.
Вілкул йде на пониження.
Джерело: 24 канал
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