Вести.UA: Как правительство поддерживает отечественный кинематограф. Телепорт Геращенко.

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 марта – правительство Украины выделило один миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа. Следовательно, вскоре Порошенко, Тимошенко и Ляшко утрут нос Бэтмену и Супермену. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокачала уровень телепорта до максимума. Потому она смогла и протестировать эсминцы в Одессе, и поработать на заседании ВР в Киеве.

Также в выпуске: Тимошенко против Тимошенко.