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      Вести.UA: Как правительство поддерживает отечественный кинематограф. Телепорт Геращенко.

      Вести.UA 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 марта – правительство Украины выделило один миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа. Следовательно, вскоре Порошенко, Тимошенко и Ляшко утрут нос Бэтмену и Супермену. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокачала уровень телепорта до максимума. Потому она смогла и протестировать эсминцы в Одессе, и поработать на заседании ВР в Киеве.

      Также в выпуске:

      Тимошенко против Тимошенко.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Вести.UA Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
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