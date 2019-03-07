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      Вєсті.UA: Як уряд підтримує вітчизняний кінематограф. Телепорт Геращенко

      Вєсті.UA 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 7 березня – уряд України виділив один мільярд гривень на підтримку українського кінематографа. Тож, незабаром Порошенко, Тимошенко та Ляшко втруть носа Бетмену і Супермену. Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко прокачала рівень телепорту до максимуму. Відтак вона змогла і протестувати есмінці в Одесі, і попрацювати на засіданні ВР у Києві.

      Також у випуску:

      Тимошенко проти Тимошенко.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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