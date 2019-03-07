Вєсті.UA: Як уряд підтримує вітчизняний кінематограф. Телепорт Геращенко

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 7 березня – уряд України виділив один мільярд гривень на підтримку українського кінематографа. Тож, незабаром Порошенко, Тимошенко та Ляшко втруть носа Бетмену і Супермену. Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко прокачала рівень телепорту до максимуму. Відтак вона змогла і протестувати есмінці в Одесі, і попрацювати на засіданні ВР у Києві.

Також у випуску: Тимошенко проти Тимошенко.