Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко

В выпуске программы "Вести.UA" за 12 сентября – Аваков подтвердил, что написал заявление на увольнение. Однако в команде Зеленского было принято решение, что все, кто на руководящих должностях, должны написать такие заявления. Во время пленарного заседания Верховной Рады случилось первое в истории ВР девятого созыва блокирование трибуны. Скандал спровоцировала фракция "Европейская Солидарность".

Также в выпуске: Друг человека – народный депутат. Патриот Богдан в Сен-Тропе. Смотрите "Вести.UA" за 12 сентября 2019: