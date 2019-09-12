Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
В выпуске программы "Вести.UA" за 12 сентября – Аваков подтвердил, что написал заявление на увольнение. Однако в команде Зеленского было принято решение, что все, кто на руководящих должностях, должны написать такие заявления. Во время пленарного заседания Верховной Рады случилось первое в истории ВР девятого созыва блокирование трибуны. Скандал спровоцировала фракция "Европейская Солидарность".
Также в выпуске:
Друг человека – народный депутат.
Патриот Богдан в Сен-Тропе.
Смотрите "Вести.UA" за 12 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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