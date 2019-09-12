Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 вересня – Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву на звільнення. Проте в команді Зеленського було прийнято рішення, що всі, хто на керуючих посадах, повинні написати такі заяви. Під час пленарного засідання Верховної Ради трапилося перше в історії ВР дев'ятого скликання блокування трибуни. Скандал спровокувала фракція "Європейська Солідарність".
Також у випуску:
Друг людини – народний депутат.
Патріот Богдан в Сен-Тропе.
Джерело: 24 канал
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