Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 вересня – Арсен Аваков підтвердив, що написав заяву на звільнення. Проте в команді Зеленського було прийнято рішення, що всі, хто на керуючих посадах, повинні написати такі заяви. Під час пленарного засідання Верховної Ради трапилося перше в історії ВР дев'ятого скликання блокування трибуни. Скандал спровокувала фракція "Європейська Солідарність".

Також у випуску: Друг людини – народний депутат. Патріот Богдан в Сен-Тропе.

Джерело: 24 канал