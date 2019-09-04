Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 сентября – президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что не ездит на работу на велосипеде из-за Владимира Зеленского. Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. И теперь для этого у него есть универсальная отмазка – он занят работой народного депутата в Верховной Раде.

Также в выпуске: Илья Кива выполняет роль гееборца. В Верховной Раде запахло настоящей любовью.

Источник: 24 канал