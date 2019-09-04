Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 сентября – президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что не ездит на работу на велосипеде из-за Владимира Зеленского. Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. И теперь для этого у него есть универсальная отмазка – он занят работой народного депутата в Верховной Раде.
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Источник: 24 канал
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