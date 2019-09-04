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      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка

      333 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 вересня – президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що не їздить на роботу на велосипеді через Володимира Зеленського. Петро Порошенко знову не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. І має тепер для цього універсальну відмазку – він зайнятий роботою народного депутата у Верховній Раді.

      Також у випуску:

      Ілля Кива виконує роль геєборця.

      У Верховній Раді запахло справжнім коханням.

      Дивіться повне відео "Вєсті.UA" за 4 вересня 2019:

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Олександр Лукашенко Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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