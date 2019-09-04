Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 вересня – президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що не їздить на роботу на велосипеді через Володимира Зеленського. Петро Порошенко знову не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. І має тепер для цього універсальну відмазку – він зайнятий роботою народного депутата у Верховній Раді.

Також у випуску: Ілля Кива виконує роль геєборця. У Верховній Раді запахло справжнім коханням. Дивіться повне відео "Вєсті.UA" за 4 вересня 2019: