Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 вересня – президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що не їздить на роботу на велосипеді через Володимира Зеленського. Петро Порошенко знову не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. І має тепер для цього універсальну відмазку – він зайнятий роботою народного депутата у Верховній Раді.
Також у випуску:
Ілля Кива виконує роль геєборця.
У Верховній Раді запахло справжнім коханням.
Дивіться повне відео "Вєсті.UA" за 4 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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