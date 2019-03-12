Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 12 марта – в сети появилась фотография, где Порошенко то ли бежит от людей, то ли наоборот – идет к ним. Возможно, так, он бежит за Зеленским в рейтингах или ходит по воде после получения Томоса. Нардеп Татьяна Черновол получила орден За Мужество 3 степени. Вероятно, это за военную присягу, драку в Раде, оборону портрета или даже дружбу с Пашинским.

Также в выпуске: Сенсация: клоунада в Верховной Раде состоялась без Ляшко. Природные катаклизмы мешают антикоррупционерам.