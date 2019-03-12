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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден

      Вести.UA 42 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 12 марта – в сети появилась фотография, где Порошенко то ли бежит от людей, то ли наоборот – идет к ним. Возможно, так, он бежит за Зеленским в рейтингах или ходит по воде после получения Томоса. Нардеп Татьяна Черновол получила орден За Мужество 3 степени. Вероятно, это за военную присягу, драку в Раде, оборону портрета или даже дружбу с Пашинским.

      Также в выпуске:

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      Природные катаклизмы мешают антикоррупционерам.

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      Теги: Петр Порошенко Вести.UA Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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