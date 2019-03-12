Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12 березня – у мережі з'явилася світлина, де Порошенко чи то втікає від людей, чи то навпаки – йде до них. Можливо, так, від біжить за Зеленським у рейтингах чи ходить по воді після отримання Томосу. Нардеп Тетяна Чорновол отримала орден За Мужність 3 ступеня. Ймовірно, це за військову присягу, бійку в Раді, оборону портрета чи навіть дружбу з Пашинським.

Також у випуску: Сенсація: клоунада у Верховній Раді відбулась без Ляшка. Природні катаклізми заважають антикорупціонерам.