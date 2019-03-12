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      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден

      Вєсті.UA 63 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12 березня – у мережі з'явилася світлина, де Порошенко чи то втікає від людей, чи то навпаки – йде до них. Можливо, так, від біжить за Зеленським у рейтингах чи ходить по воді після отримання Томосу. Нардеп Тетяна Чорновол отримала орден За Мужність 3 ступеня. Ймовірно, це за військову присягу, бійку в Раді, оборону портрета чи навіть дружбу з Пашинським.

      Також у випуску:

      Сенсація: клоунада у Верховній Раді відбулась без Ляшка.

      Природні катаклізми заважають антикорупціонерам.

      blog_ava
      У якому віці народжують своїх первістків жительки Євросоюзу та України
      сьогодні
      3616
      Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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