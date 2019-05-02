Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 мая – давно не секрет, что Юрий Луценко имеет одну небольшую слабость. Поэтому вероятно, что скоро он сбежит в Германию, где встретится с Александром Онищенко. Странные политические союзы – не новое дело для Украины. Кажется, сейчас вырисовывается самый предательский альянс в истории: между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Также в выпуске: На что жалуются бывшие "регионалы". Как Азаров хочет поднять украинскую науку с колен.

Источник: 24 канал