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      Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе

      Вести.UA 480 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 мая – давно не секрет, что Юрий Луценко имеет одну небольшую слабость. Поэтому вероятно, что скоро он сбежит в Германию, где встретится с Александром Онищенко. Странные политические союзы – не новое дело для Украины. Кажется, сейчас вырисовывается самый предательский альянс в истории: между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

      Также в выпуске:

      На что жалуются бывшие "регионалы".

      Как Азаров хочет поднять украинскую науку с колен.

       

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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Порошенко и Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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