Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 травня – давно не секрет, що Юрій Луценко має одну невеличку слабкість. Тож ймовірно, що незабаром він втече до Німеччини, де зустрінеться з Олександром Онищенком. Дивні політичні союзи – не нова справа для України. Здається, зараз вимальовується найзрадливіший альянс в історії: між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Також у випуску: На що скаржаться колишні "регіонали". Як Азаров хоче підняти українську науку з колін.

Джерело: 24 канал