Вести.UA: Ляшко стал сказочником. Циничные подарки Вилкула медикам
В выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – если раньше Ляшко пытался набрать свой электорат и ходил в села, то теперь перекинулся на детей – начал читать сказки онлайн. Местные выборы близко, поэтому Вилкул решил подкупить медиков – и развез маски и перчатки в больницы. Правда, его подарки оказались полным д*рьмом, их забраковали даже сами врачи.
Также в выпуске:
Голодранец Мирошниченко.
Главные прогульщики голосований в Раде.
Смотрите видео "Вести.UA" за 6 апреля 2020
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