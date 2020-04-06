Вести.UA: Ляшко стал сказочником. Циничные подарки Вилкула медикам

В выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – если раньше Ляшко пытался набрать свой электорат и ходил в села, то теперь перекинулся на детей – начал читать сказки онлайн. Местные выборы близко, поэтому Вилкул решил подкупить медиков – и развез маски и перчатки в больницы. Правда, его подарки оказались полным д*рьмом, их забраковали даже сами врачи.

Также в выпуске: Голодранец Мирошниченко. Главные прогульщики голосований в Раде. Смотрите видео "Вести.UA" за 6 апреля 2020​