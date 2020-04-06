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      Вести.UA: Ляшко стал сказочником. Циничные подарки Вилкула медикам

      - Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – если раньше Ляшко пытался набрать свой электорат и ходил в села, то теперь перекинулся на детей – начал читать сказки онлайн. Местные выборы близко, поэтому Вилкул решил подкупить медиков – и развез маски и перчатки в больницы. Правда, его подарки оказались полным д*рьмом, их забраковали даже сами врачи.

      Также в выпуске:

      Голодранец Мирошниченко.

      Главные прогульщики голосований в Раде.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 6 апреля 2020​

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Александр Вилкул Олег Ляшко Вести.UA
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