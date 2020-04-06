Вєсті.UA: Ляшко став казкарем. Цинічні подарунки Вілкула медикам

У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 квітня – якщо раніше Ляшко намагався набрати свій електорат і ходив у села, то тепер перекинувся на дітей – почав читати казки онлайн. Місцеві вибори близько, саме тому Вілкул вирішив підкупити медиків – і розвіз маски та рукавички у лікарні. Щоправда, його подарунки виявилися повним л*йном, їх забракували навіть самі лікарі.

Також у випуску: Голодранець Мірошниченко. Головні прогульники голосувань в Раді.