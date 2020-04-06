20:03
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA: Ляшко став казкарем. Цинічні подарунки Вілкула медикам

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 квітня – якщо раніше Ляшко намагався набрати свій електорат і ходив у села, то тепер перекинувся на дітей – почав читати казки онлайн. Місцеві вибори близько, саме тому Вілкул вирішив підкупити медиків – і розвіз маски та рукавички у лікарні. Щоправда, його подарунки виявилися повним л*йном, їх забракували навіть самі лікарі.

      Також у випуску:

      Голодранець Мірошниченко.

      Головні прогульники голосувань в Раді.

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Олександр Вілкул Олег Ляшко Курйозні новини Новини України Вєсті.UA
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:47 Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
      Школа 62504
      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91727
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 12444
      сьогодні , 18:44 Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому
      Лікування 79615
      сьогодні , 13:48 В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19
      Новини України 22768
      сьогодні , 18:30 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 30116
      сьогодні , 15:27 З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката
      Новини України 7601
      сьогодні , 18:51 В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
      Новини України 11222
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 19:00 Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук