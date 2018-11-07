Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
В свежем выпуске "Вести.UA" по 07.11 – все, что ни сделает Луценко, не нравится "неразумному обществу". Вот решил уйти в отставку – говорят, фикция. Поэтому нервы не выдержали, и он вспомнил лексикон, который использовал на нарах. Бенефис - именно это слово подходит к недавнему обыску у Елены Бережной. Оказалось, экс-регионалкам можно даже кусать полицию.
Также в выпуске:
Для Добкина Гандзюк просто "грантоедка".
Народные депутаты пишут все, кроме законопроектов.
Источник: 24 канал
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