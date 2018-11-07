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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной

      Вести.UA 98 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" по 07.11 – все, что ни сделает Луценко, не нравится "неразумному обществу". Вот решил уйти в отставку – говорят, фикция. Поэтому нервы не выдержали, и он вспомнил лексикон, который использовал на нарах. Бенефис - именно это слово подходит к недавнему обыску у Елены Бережной. Оказалось, экс-регионалкам можно даже кусать полицию.

      Также в выпуске:

      Для Добкина Гандзюк просто "грантоедка".

      Народные депутаты пишут все, кроме законопроектов.

      Теги: Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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