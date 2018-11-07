Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 07.11 – усе, що не зробить Луценко, не подобається "нерозумному суспільству". От вирішив піти у відставку – кажуть, фікція. Тож нерви не витримали, і він згадав лексикон, який використовував на нарах. Бенефіс – саме це слово пасує до нещодавнього обшуку в Олени Бережної. Виявилось, екс-регіоналкам можна навіть кусати поліцію.

Також у випуску: Для Добкіна Гандзюк просто "грантоїдка". Народні депутати пишуть усе, крім законопроектів.