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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної

      Вєсті.UA 163 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 07.11 – усе, що не зробить Луценко, не подобається "нерозумному суспільству". От вирішив піти у відставку – кажуть, фікція. Тож нерви не витримали, і він згадав лексикон, який використовував на нарах. Бенефіс – саме це слово пасує до нещодавнього обшуку в Олени Бережної. Виявилось, екс-регіоналкам можна навіть кусати поліцію.

      Також у випуску:

      Для Добкіна Гандзюк просто "грантоїдка".

      Народні депутати пишуть усе, крім законопроектів.

      Теги: Юрій Луценко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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