Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 июня – Владимир Зеленский созвал заседание СНБО во главе с новоназначенным секретарем Александром Данилюком и всеми членами Совета, но не пригласил Генерального прокурора Юрия Луценко. В России сообщили, что семья Арсения Яценюка получила гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.
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Источник: 24 канал
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