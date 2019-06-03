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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк

      Вести.UA 232 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 июня – Владимир Зеленский созвал заседание СНБО во главе с новоназначенным секретарем Александром Данилюком и всеми членами Совета, но не пригласил Генерального прокурора Юрия Луценко. В России сообщили, что семья Арсения Яценюка получила гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.

      Также в выпуске:

      Матиос нашел наибольшую угрозу для Украины.

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      Теги: Новости Украины Арсений Яценюк Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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