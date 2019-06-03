Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 июня – Владимир Зеленский созвал заседание СНБО во главе с новоназначенным секретарем Александром Данилюком и всеми членами Совета, но не пригласил Генерального прокурора Юрия Луценко. В России сообщили, что семья Арсения Яценюка получила гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.

Также в выпуске: Матиос нашел наибольшую угрозу для Украины.

Источник: 24 канал